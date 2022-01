Geirino, arriva l'attesa boccata d'ossigeno

OVADA - Una schiarita, seppur limitata, per il futuro immediato del Geirino. E' arrivata al termine del secondo vertice convocato l'altra sera tra Servizi Sportivi e società sportive. Quest'ultime, seppur con qualche distinguo, hanno dato disponibilità a saldare le quote dovute per gli ultimi tre anni ancora inevase. Una boccata d'ossigeno che permetterà ai gestori di pagare le bollette immediate, assicurare l'operatività degli impianti. Verrà incontro anche il Comune di Ovada intenzionato ad anticipare una parte del contributo dovuto per il 2022. L'entità esatta si conoscerà nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì 11 febbraio.

