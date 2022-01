Provinciale 155: il ponte sull'Albedosa sarà pronto a maggio

CAPRIATA D'ORBA - Inizialmente si pensava che sarebbe stato pronto entro la fine di febbraio. «Ma, come tutti, con la pandemia anche noi abbiamo avuto problemi, soprattutto nella fase iniziale, a trovare i materiali, in particolare l’acciaio con cui saranno realizzate le due travi della campata, e le maestranze – chiarisce l’ingegnere Massimo Robiola, direttore dei lavori per conto di Palazzo Ghilini -. Adesso, il cantiere ha preso il ritmo previsto: non dovremmo più fermarci, salvo imprevisti».

Nel frattempo, però, chiaramente la data di consegna del ponte collocato sulla strada provinciale 155 "Ovada – Novi", a Capriata d'Orba, si è spostata un po' più in là. Stando alle previsioni della Provincia di Alessandria bisognerà attendere almeno fino al prossimo mese di maggio per vedere l'opera completata.

Provinciale Novi-Ovada, prende forma il nuovo ponte sull'Albedosa

