Lavori Pubblici, piano triennale in fotocopia con quello del 2021

OVADA - Di fatto ricalca quanto già messo nero su bianco lo scorso anno. E' il piano triennale dei lavori pubblici, il principale documento di programmazione in cui inserire gli interventi per i quali cercare risorse economiche anche da enti superiori. E non a caso, tra i cantieri indicati ce ne sono alcuni già coperti da risorse arrivata da fuori. E' il caso del rifacimento del tetto della scuola Damilano di via Fiume finanziato con 1.050.000 euro da Ministero dell'Interno. Medesima fonte per l'altro edificio scolastico per le elementari, la Giovanni Paolo II di via Gramsci (300 mila euro) e il marciapiede di via Gramsci (600 mila euro). Nel documento sono indicati anche il secondo lotto della manutenzione straordinaria al Geirino (400 mila euro) e il ripristino delle difese spondali sulle sponde dell'Orba nelle regioni del Geirino e Carlovini (rispettivamente 140 mila e 160 mila euro). Il Comune conta anche di spendere 150 mila euro per l'abbattimento dell'ex macello civico, la palazzina in stile liberty tra le ultime testimonianze dell'architettura di inizio XX Secolo in regione Carlovini.