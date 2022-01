Parrocchia: matrimoni in crescita nel 2021, in calo i funerali

OVADA - Non contemplano, chiaramente, né i funerali né i matrimoni celebrati con il rito civile. Ma i dati (relativi allo scorso anno) che sono stati diffusi dall’anagrafe parrocchiale meritano sempre un’attenta riflessione. Stando ai numeri che sono stati pubblicati dalle Parrocchie “Assunta” e Nostra Signora della Neve di Costa, i battesimi nel 2021 con stati 37 di cui 32 a Ovada e 5 a Costa, in aumento rispetto al 2020 (15), ma sostanzialmente con un trend uguale al 2019 (37) e al 2018 (36).

Risalgono anche i matrimoni celebrati con il rito religioso (12, di cui 9 in Parrocchia e 3 a Costa), con un “+2” rispetto al 2020, “+8” sul 2019 e “+9” sul 2018. In calo i funerali (138, di cui 133 in Parrocchia e 5 a Costa), rispetto ai 158 del 2020 e ai 148 del 2019.

Comunioni e calendario

Trend stabile per le Prime Comunioni (59) e per le Cresime (87, a fronte delle due giornate organizzate all’Assunta per i ragazzi che non erano stati cresimati nel 2020 a causa del Covid).

Intanto è in distribuzione dietro una piccola offerta in Parrocchia e al San Paolo il calendario 2022 con tutti gli appuntamenti religiosi dell’anno. «Un amico – afferma il Parroco Don Benzi – che ci accompagna nelle nostre case».