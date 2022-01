Isolamento e quarantena, ecco le nuove regole in Piemonte

TORINO - Sono in vigore da ieri, in Piemonte, le nuove regole per quarantene e isolamenti.

ISOLAMENTO PER I POSITIVI

All’inserimento in piattaforma dell’esito positivo del tampone antigenico o molecolare, il cittadino riceverà automaticamente un sms che conferma l’avvio del periodo di isolamento con il link ad una pagina informativa sugli obblighi previsti dalla normativa per il periodo di isolamento.

Anche i soggetti interessati dalla quarantena, perché contatti stretti di un caso positivo, saranno avvisati tramite sms che conferma l’avvio del periodo di quarantena.





Al termine del periodo di isolamento o quarantena, in assenza di sintomi , il soggetto potrà effettuare un tampone molecolare o antigenico (che potrà essere effettuato sulla base delle prenotazioni del medico o del pediatra per l’uscita dall’isolamento o anche presso una farmacia o struttura privata accreditata o autorizzata dalla Regione) presentando l’sms di comunicazione dell'isolamento o della quarantena e compilando l’apposita autocertificazione.





L’inserimento in piattaforma del tampone molecolare o antigenico negativo comporterà l’automatica notifica ai dipartimenti di prevenzione delle Asl e ai medici di famiglia e pediatri che, previa verifica del rispetto dei termini di legge, attesteranno sulla piattaforma, entro 24 ore, l’avvenuta guarigione per consentire l’immediato invio dell’sms di fine isolamento e la notifica al Ministero di emissione del Green Pass da guarigione. Anche per la quarantena, sulla base delle nuove indicazioni normative, il soggetto che effettua il tampone con esito negativo riceverà un sms di fine quarantena e potrà verificare sul portale Salute Piemonte l’avvenuta chiusura della quarantena. Inoltre, nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare o, sulla base della procedura informatica, venga segnalato il mancato recapito del sms, l’Asl provvederà ad utilizzare un diverso canale di comunicazione al cittadino. Tutte le informazioni sull’isolamento, sulla quarantena o sull’autosorveglianza, comprese le misure da rispettare, saranno disponibili per l’interessato sul portale Salute Piemonte.