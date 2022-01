Slittano ancora le date della ripartenza: salva solo l'Eccellenza

TORINO - Alla fine ha vinto il buon senso: slitta ancora avanti di due settimane la ripresa dei campionati minori in Piemonte e Valle d'Aosta, con la quarta ondata di Covid-19 nella variante Omicron che ancora impazza per la regione. Solo l'Eccellenza conferma la data di ripartenza nella prossima domenica, per tutti gli altri campionati fissate nuove date.

In particolare, il weekend del 5-6 febbraio vedrà in campo i tre ormai famosi recuperi di campionato Gaviese-Trofarello, Novese-Santostefanese e Ovadese-Cit Turin, così come la quattordicesima giornata del girone G di Prima Categoria e dell' H di Seconda Categoria che vennero rimandate per la nevicata di inizio dicembre. Dal 13 febbraio, spazio alla ripartenza del calendario con l'ultima giornata di andata di tutti i tornei. Anche per le giovanili identico schema: nel primo weekend di febbraio le eventuali date di recupero, poi si ritorna al calendario programmato. Il vero problema, però, rimane l'applicazione del nuovo protocollo riguardo il 'Return to play' con solo sette giorni di attesa anziché trenta, nonché trovare date e appuntamenti liberi per le visite sportive ai negativizzati.

Castellazzo rinvia al 26. Casale e Hsl non recuperano Cinque positivi tra i biancoverdi, la gara con il Rivoli slitta ancora

"A seguito delle ulteriori considerazioni emerse nell'ambito dell’incontro avvenuto in data 14 gennaio - dice il comunicato ufficiale della Lnd - tra i presidenti dei Comitati Regionali ed il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti nonché preso atto delle difficoltà riscontrate e manifestate dalle società e associazioni sportive in attesa dell’approvazione da parte degli organismi governativi competenti del nuovo protocollo elaborato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana circa il “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19, il consiglio direttivo di questo Comitato Regionale – riunitosi in data odierna – ha deliberato il differimento della data di inizio dei Campionati e Tornei LND SGS regionali a sabato 12 e domenica 13 febbraio come di seguito evidenziato, precisando che viene utilizzata la giornata di sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 per l’effettuazione delle gare di recupero. Resta confermato che il campionato di Eccellenza riprenderà in data 23 gennaio con la prima giornata di ritorno, come già reso noto con comunicato ufficiale n. 45 del 7/1/2022. Per quanto attiene all’attività provinciale, sarà cura delle rispettive delegazioni Provinciali/Distrettuali provvedere a calendarizzare le attività a partire dal 12 – 13 Febbraio in poi in funzione di quanto sopra specificato e tenuto conto delle criticità del proprio territorio."