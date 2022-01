Cia, tutti gli eletti in provincia

ALESSANDRIA - Si sono concluse le assemblee zonali della Cia ed è quasi tutto pronto per l'incontro del 24 durante il quale verrà eletto il nuovo presidente provinciale che sostituirà Gian Piero Ameglio che, dopo due mandati, deve lasciare l'incarico.

Gli eletti

Intanto, all'assemblea di Zona di Alessandria, è stato eletto presidente zonale Davide Sartirana, cerealicoltore di Solero titolare di Agrisolero, che succede al cerealicoltore e pioppicoltore Massimo Ponta (che resta in carica alla vicepresidenza provinciale). A Tortona, l’allevatrice di polli e maiali Paola Finetti lascia il posto a Matteo Massa, dell’omonima azienda agricola produttrice di foraggio e cereali.

Ad Acqui Terme (dove ieri si è svolta l'ultima delle assemblee), Piero Trinchero, produttore di nocciole, succede a Daniela Ferrando, produttrice di uva, miele e nocciole. Confermati invece i presidenti di Zona di Casale Monferrato Marco Deambrogio, risicoltore di Terranova titolare di Fratelli Deambrogio, di Ovada, Gabriele Gaggino, viticoltore di Tenuta Gaggino a Ovada e di Novi Ligure Domenico Biglieri, allevatore di Razza bovina Piemontese a Cabella Ligure.

Il bilancio

"In tutti gli incontri - si legge in una nota - sono emersi alcuni temi comuni, primo tra tutti il problema della fauna selvatica, ma anche la preoccupazione dell’aumento dei costi delle materie prime e l’aumento della Flavescenza dorata della vite. Soddisfazione e interesse, invece, per le opportunità date dall’agrivoltaico e dalla costituzione della nuova Strada del Vino del Gran Monferrato che unisce i centri zona di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada".