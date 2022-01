Madri Pie: un "Open Day"virtuale per conoscere corsi e docenti

OVADA - C'è tempo fino al prossimo 28 gennaio per presentare la domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico per tutte le scuole, di ogni ordine e grado. A tal proposito, per aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta, l'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada ha deciso di organizzare alcuni appuntamenti finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento dell'offerta formativa.

Il primo è in programma per oggi, lunedì 10 gennaio, a partire dalle ore 18.00. Nell'occasione sarà possibile conoscere i corsi (con particolare riferimento alla lingua inglese e al corso "Bilingual Middle School", ossia la Scuola secondaria di primo grado bilingue) e i docenti. L'incontro - disponibile in diretta streaming a questo link - avrà la durata di circa un'ora.

Stesso orario e medesime modalità anche per la presentazione (virtuale) del "Nuovo Liceo Economico-Sociale - Liceo della Contemporaneità". In questo caso l'appuntamento è per mercoledì 12 gennaio. Domenica prossima (16 gennaio), invece, è in programma l'Open Day in presenza (porte aperte dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Per informazioni, o per visitare una visita in presenza, contattare il numero di telefono 0143 80360 o inviare una email a ist.santacaterina@gmail.com.