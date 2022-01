Centro vaccini allo Story Park, il calendario a gennaio

OVADA - Ha riaperto i battenti lo scorso 5 gennaio il centro vaccinale allo Story Park. Le operazioni riprenderanno nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio. Il calendario del mese di gennaio prevede aperture dal mercoledì al sabato. E così la struttura sarà disponibile per le vaccinazioni anche domani, sabato 8 gennaio. E poi da mercoledì 12 a sabato 15, da mercoledì 19 a sabato 22, da mercoledì 26 a sabato 29 gennaio. Le somministrazioni saranno effettuate su prenotazione e ad accesso libero per le categorie incluse. Molti gli ovadesi che, specie per la somministrazione della terza dose, sono stato convocati ad Acqui Terme, l'altro centro di riferimento a livello distrettuale.