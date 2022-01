Servizio Civile, dodici posti con la Croce Verde Ovadese

OVADA - Un’esperienza altamente formativa. Sono dodici i posti a disposizione a Ovada per effettuare il Servizio Civile con la Croce Verde Ovadese onlus. Ad essi se ne aggiungo anche altri due per la sezione di Basaluzzo. Il bando, aperto fino al 26 gennaio, è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di età. La proposta prevede 25 ore a settimana per dodici mesi. Le attività sono quelle portate avanti quotidianamente dalla Pubblica Assistenza di Largo 11 Gennaio. E' prevista una retribuzione da 440 euro mensili. “Fare il servizio civile con la nostra associazione significa diventare una parte attiva della società: capisci l'importanza e la bellezza di fare qualcosa per gli altri concretamente”. La testimonianza è comune tra i giovani che negli ultimi anni sono entrati a far parte delle squadre dei volontari dando continuità al suo impegno anche al termine dei dodici mesi. La presentazione della domanda è possibile tramite spid. Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria: 0143.80.520.