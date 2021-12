Silvano piange Piero, se ne va il barbiere del paese

OVADA - Per tanti era semplicemente il barbiere. O meglio ancora Piero. La sua bottega al centro del paese in via Roma era un punto di riferimento per tanti silvanesi in cerca non solo del taglio dei capelli o di una rasatura ma anche di una parola, una battuta. E' scomparso l'altro giorno Pierangelo Scarsi, marito di Ivana Maggiolino ex sindaco del paese. Scarsi, 76 anni, ha lasciato i suoi cari nella sua abitazione, sconfitta da una malattia. Un vero punto di riferimento per la vita associativa, grazie al suo carattere. Faceva infatti parte del gruppo ciclistico Silvanese, ma le sue passioni erano anche per altri sport.

Per la camera ardente è stato scelto il suo luogo di lavoro dove tra gli attrezzi che ha utilizzato per barba e capelli è stata sistemata la salma che già nel pomeriggio di mercoledì è stata meta di numerosi amici per un saluto ed un omaggio. Oggi la camera ardente è aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Rosario questa sera giovedì alle 20.30 nella Parrocchiale di Silvano d'Orba, mentre la funzione funebre si svolgerà venerdì 31 dicembre alle ore 10.30 presso il Cimitero di Silvano d'Orba.