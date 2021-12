Videosorveglianza, pubblicato il nuovo regolamento

OVADA - È operativo da qualche giorno, con la pubblicazione sull’albo pretorio, comunale, il nuovo regolamento per la video sorveglianza approvato di recente in consiglio comunale. Nel dettaglio, il testo apre alla possibilità di utilizzare le foto trappole per arginare il fenomeno (particolarmente visibile anche nei giorni delle feste) dell’abbandono di rifiuti sul suolo cittadino. La strumentazione portatile è già stata acquistata nelle scorse settimane.

A chiedere a gran voce un segnale era stata l’opposizione in Consiglio, in particolare “Ovada viva” attraverso Angelo Priolo, attuale presidente della commissione Lavori Pubblici. La spinta era arrivata la scorsa estate in concomitanza con alcuni episodi di disordini verificatisi in piazza XX Settembre. Le telecamere dovranno infatti servire anche a monitorare e prevenire eventuali atti di vandalismo verificatisi anche di recente su monumenti e aree pubbliche.