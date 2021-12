Teatro: riparato il guasto, prosegue l'attesa per il gestore

OVADA - La sala c'è, è (nuovamente) funzionante e pronta ad accogliere il pubblico. Il gestore, invece, ancora no. Ma da Palazzo Delfino fanno sapere che ormai è questione di settimane, se non di giorni, per arrivare all'epilogo di questa partita. «Il teatro (comunale) ristrutturato ed in piena operatività verrà consegnato molto presto al gestore - spiegano dagli uffici di via Torino -. In questi giorni, infatti, la Provincia (che ha espletato per conto del Comune la gara pubblica) sta concludendo le pratiche di verifica per la aggiudicazione definitiva».

Insomma, ad oggi tutto sarebbe pronto per il "Concerto di Natale", rinviato (nella giornata di domenica scorsa) al prossimo 6 gennaio (2022) a causa di un problema improvviso ed irreparabile. «Sabato durante le prove tutto era a posto – assicura il sindaco di Ovada, Paolo Lantero –. Domenica il gas non arrivava alle caldaie. Ma va precisato che non si tratta di un guasto all'impianto di riscaldamento. Quello è stato rinnovato e funziona».

Il guasto è stato riparato definitivamente nella giornata di martedì (21 dicembre), grazie al lavoro dei tecnici della ditta conduttrice degli impianti comunali, congiuntamente al gestore della rete gas. Il sopralluogo ha permesso di individuare e risolvere il problema che impediva l’arrivo del gas alla centrale termica. Al momento, dunque, non persiste più nessun malfunzionamento all’impianto e alle caldaie risultate correttamente funzionanti.