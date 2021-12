Rocca: rinviato il concerto dell'orchestra del "Pertini"

ROCCA GRIMALDA - Il momento che stiamo vivendo ha consigliato un atteggiamento più prudente. E così, a causa dei recenti sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso, non si terrà il concerto dell’orchestra dell'Istituto "Pertini" di Ovada in programma domani sera, giovedì 23 dicembre, a partire dalle ore 18.00, all’interno dei locali della chiesa parrocchiale di Rocca Grimalda.

La decisione è stata presa all’inizio della settimana, nella speranza di poter presto tornare agli appuntamenti comuni.