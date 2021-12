Mercato: la "Corte dei contadini" anticipa al mercoledì

OVADA - Si svolgeranno nei prossimi due mercoledì le ultime edizioni dell'anno del mercato bisettimanale di Ovada. L'appuntamento, dunque, è per il 22 e per il 29 dicembre del 2021, mentre le bancarelle torneranno nel centro storico al sabato mattina solamente a partire dall'8 gennaio.

Il motivo, chiaramente, è riconducibile alle imminenti festività natalizie. A Natale (25 dicembre) e nel primo giorno del prossimo anno, infatti, il mercato non ci sarà. E così, nei prossimi due appuntamenti del mercoledì (invece che al sabato mattina), saranno presenti in centro città (sempre in Vico chiuso San Francesco) anche i rappresentanti de "La corte dei contadini", il mercato dagli agricoltori e dei produttori del territorio.