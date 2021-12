Ovadese, c'è un nuovo direttore sportivo

OVADA - L'organico è stato ritoccato anche negli ultimi giorni. Il movimento più sostanzioso si è però verificato nell'organigramma dirigenziale. Un nuovo ingresso per l'Ovadese. Cambia il nome del direttore sportivo. Si tratta di Giampaolo Fallabrino. La presentazione è arrivata ieri sera, nell'ambito della tradizionale cena di fine anno con la prima squadra e la dirigenza. Fallabrino negli ultimi anni ha sviluppato la sua esperienza sportiva al Sexadium in Prima Categoria. Dovrà eventualmente essere lui a individuare quel centrocampista "di peso" che la società sta cercando per completare l'organico.

Proprio Fallabrino ritrova in maglio ovadese Luca Carosio, attuale vice di mister Stefano Raimondi e allenatore in prima persona a Sezzadio. Negli ultimi giorni sono stati completati alcuni cambiamenti nell'organico. Riccardo Bianchi è il difensore che andrà a completare il reparto dopo che Ossama Hina ha trovato l'accordo con la Luese Cristo. Bianchi arriva dall'Arquatese. Proprio alla formazione ad oggi guidata da Maurizio Vennarucci ha trovato la sua nuova casa El Mahdi El Amraoui, partito per essere protagonista della stagione e ridimensionato nel suo utilizzo dopo gli innesti di Rignanese e Aresca per il reparto offensivo.

Per tornare in campo la formazione di Raimondi dovrà attendere l'anno nuovo. Prossime avversarie il Cit Turin e l'Asca per chiudere il girone di andata.