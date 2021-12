Uà Cycling Team: pedalata e festa di fine anno al Borgo

OVADA - Un primo regalo è arrivato con una settimana di anticipo rispetto al Natale, visto che, al termine dell'iniziativa, a tutti i partecipanti è stato donato uno zainetto e un libro di ricette locali. In precedenza, sempre nella giornata di sabato (18 dicembre, ndr), la società Uà Cycling Team ha radunato i suoi tesserati più giovani per un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della spensieratezza.

Nell'occasione i portacolori del sodalizio ovadese hanno percorso - sempre in sella alle loro biciclette - le vie del centro storico in segno di festa. Dopo aver pedalato nel centro storico cittadino il folto gruppo si è recato nel quartiere Borgo dove sono stati accolti dalla società Amici del Borgo che ha loro offerto una abbondante merenda molto apprezzata dai piccoli ciclisti. L'occasione è stata prospera anche per tracciare un bilancio della stagione e per scambiarsi gli auguri di Natale e di fine anno.