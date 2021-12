Via Gramsci, progetto per rifare il marciapiede

OVADA - Si sta lavorando anche in questi giorni in via Gramsci. L'intervento riguarda la base del muraglione accanto al letto dello Stura. Nel frattempo è però partita la progettazione del rifacimento del marciapiede, l'ultimo atto di un recupero partito nel 2019 e di fatto conclusosi un anno dopo in piana pandemia. Sarà lo studio tecnico BCRF di Alessandro Biorci ad occuparsene con la collaborazione della ditta Servizi Ingegneria di Chieri. Nel dettaglio di parla di lavori alla carreggiata, al marciapiede e alle protezioni sul lato del torrente per i pedoni. Un importo complessivo da 695 mila euro, coperto per 600 mila con fondi in arrivo da Ministero dell'Interno.