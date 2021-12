Scuole: 15 focolai e 21 quarantene in provincia di Alessandria

TORINO - Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana 5-12 dicembre, la situazione del contagio nelle scuole registra un aumento dei focolai (da 127 a 172) e delle quarantene (da 450 a 674), in linea con l’andamento generale della pandemia, ma sempre in misura molto contenuta rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti sul territorio piemontese. L’adesione degli studenti tra 12-19 anni alla vaccinazione è del 77,5% sulla platea complessiva in questa fascia d’età.

In provincia di Alessandria, in particolare, risultano esserci 15 focolai (2 alle materne, 4 alle elementari, 7 alle medie e 2 alle superiori) e 21 quarantene (1 nido, 2 materne, 8 elementari, 6 medie e 4 superiori).