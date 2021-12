Fondazione Cigno: un convegno per celebrare dieci anni di volontariato

OVADA - Un’impronta forte nell’ambito sociale in cui si è mossa. Si parlerà anche di questo stamattina, sabato 11 dicembre, nel convegno organizzato per festeggiare i dieci anni di “Fondazione Cigno”, l’associazione nata per elaborare progetti sul tema della malattia oncologica e della riabilitazione. Presso la sede, all’interno del salone della chiesa di Cappuccini di via Cairoli, si ripercorrerà la storia dell’associazione, il suo contributo al tessuto ovadese.

Tra i relatori è prevista la presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, dei vertici di Asl Al, dell’ormai ex direttore del distretto, Claudio Sasso, tra i protagonisti nella primavera 2020 dello sviluppo di “Covi a casa”, il protocollo di cure domiciliari realizzato anche con il supporto di Cigno.