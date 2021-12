Carpeneto: tartufo protagonista ai mercatini di Natale

CARPENETO - Saranno le vie del centro storico ad ospitare gli stand e le bancarelle del "Mercatino di Natale" e della "Fiera del Tartufo" di Carpeneto, in programma domani, domenica 5 dicembre. Nell'occasione, a partire dalle ore 10.00, sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale (tutti i bambini potranno portare la loro letterina, ndr), mentre alle 11.30 è in programma la Santa Messa presso la Parrocchia San Giorgio Martire.

In mezzo a tante idee regalo, sarà anche possibile visitare “Io dipingo con il mouse”, la mostra fotografica curata e realizzata da Gian Paolo Scarsi e “I Giovani artisti in mostra”, dipinti e opere di pittori emergenti.

L'evento sarà accompagnato dalle musiche natalizie, con un concerto della Filarmonica Margherita (in programma a partire dalle ore 15.00). In paese saranno presenti anche gli animali della fattoria "Play in farm".