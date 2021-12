Pertini: porte aperte per conoscere corsi e docenti

OVADA - Sabato di porte aperte presso la scuola secondaria di primo grado “Pertini” di Ovada. L’appuntamento con l’Open Day è per il 4 dicembre (ma sarà replicato anche l’11 e il 18 dello stesso mese), dalle ore 10.00 alle 12.00, con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito (icpertiniovada.edu.it) oppure contattando l’URP (al numero 0143 343572).

Nell’occasione sarà possibile visitare i locali di via Galliera, conoscere gli insegnanti e approfondire la questione relativa alla rimodulazione dell’orario scolastico, in programma a partire dal prossimo mese di settembre (del 2022).

Pertini: via libera alla sperimentazione della "Settimana corta" Approvata la riorganizzazione dell'orario

In tal senso, un sondaggio rivolto alle famiglie degli studenti della scuola ovadese ha confermato che tale proposta (lezioni dal lunedì al venerdì, con alcuni rientri solamente per il tempo prolungato) è stata accolta con grande partecipazione e favore proprio da parte degli interessati.

Indirizzo musicale

Seguendo le stesse modalità di prenotazione sono previste visite guidate specifiche per il corso ad indirizzo musicale, il venerdì pomeriggio in orario curricolare, per conoscere i docenti e osservare i giovani musicisti alle prese con le lezioni di indirizzo.

Da segnalare inoltre l’incontro online che si terrà giovedì 2 dicembre alle ore 18.00 mediante google meet e consentirà alla dirigente, Giosiana Barisione, di illustrare ai genitori degli alunni delle classi quinte che si devono iscrivere alla scuola media le proposte didattiche, il piano dell’offerta formativa e, per l’appunto, le novità inerenti l’orario con settimana corta della secondaria Pertini.