Il Natale si accende con "Vivi Ovada" e Ascom

OVADA - Spettacoli itineranti in un centro storico illuminato e accogliente. Sarà un albero di Natale decorato con i tasselli realizzati dal laboratorio “Maglia che passione” della Banca del tempo il simbolo delle festività installato in piazza Assunta. Ovada cura i dettagli in vista del periodo delle feste e proporrà giochi e animazione nei pomeriggi di sabato 4, 11 e 18 dicembre. L’8 dicembre è invece in programma l’ultima edizione 2021 del “Mercatino dell’Antiquariato”. L’iniziativa è promossa dal Comune, con la collaborazione di Ascom e “Vivi Ovada”.

Promozione ampia

Si parte il 4 dicembre, dalle 16.00, con “La magia del Natale”, di Bianca e Nerone. L’11 di scena “I Saltin - Pacchi con i Fiocchi” di Zenzero Teatro. Il 18 l’illusionista Enrico Morando con “Christmas Magic Show”. «Un Natale di animazione e cultura - commenta l’assessore al Commercio Marco Lanza - che nasce dall’interazione di due interlocutori di alto livello su base provinciale e locale». Come nel 2021 il Comune contribuisce con 19 mila euro per illuminazione e spettacoli; a ciò si aggiunge la sospensione del pagamento del parcheggio nelle tre giornate indicate. «La sfida di oggi - aggiunge Alice Pedrazzi, direttore provinciale di Confcommercio - è creare eventi che portino beneficio agli operatori e puntare su una promozione su un’area più vasta. La cultura rimane uno strumento fondamentale per valorizzare il tessuto urbano». “Vivi Ovada” si sta occupando delle luci negli spazi comuni. Il simbolo è il pupazzo di neve già installato nella rotonda di piazza XX Settembre. A ciò che già è stato ideato potrebbero aggiungersi iniziative di commercianti singoli o gruppi.