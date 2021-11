Videosorveglianza, il dibattito approda in consiglio

OVADA - Sarà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale il regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza cittadina. L'appuntamento è per martedì prossimo, 30 novembre, a partire dalle ore 21.00, nell'ambito di un confronto che si svolgerà in videoconferenza (attraverso la piattaforma "GoToMeeting", ndr).

Nel corso della serata saranno approfondite le modalità e i dettagli di questo provvedimento, atteso da tempo in città. Alla fine dello scorso mese di settembre il consigliere di minoranza, Angelo Priolo (Ovada Viva) chiese all'amministrazione comunale in carica di impegnarsi affinché esse possano essere utilizzate anche per scoraggiare tutti coloro che, puntualmente, abbandonano i rifiuti nelle varie aree del centro zona.