Vaccini, lo Story Park aprirà due volte alla settimana

OVADA - Due giorni di apertura alla settimana per il centro vaccinale di Ovada allo Story Park. La decisione è stata adottata ieri, nell'ambito delle misure indicate da Asl per una decisa accelerazione della campagna su tutto il territorio. Il pensiero va però a quanto accaduto venerdì scorso con le lunghe code verificatesi per tutto il mattino e smaltite solo dopo diverse ore di attesa per tanti cittadini. L'Asl sottolinea il grande sforzo organizzativo necessario.

