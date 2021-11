Vino e Tartufi, i produttori locali tra via San Paolo e via Cairoli

OVADA - Un moderno centro multimediale a disposizione dei visitatori. Ovada fa il conto alla rovescia per “Vi. Ta. Vino&tartufi”, l’evento di promozione dell’enogastronomia locale che si svilupperà domenica 21 novembre in tutto il centro della città con un’anteprima al sabato. La struttura, messa a disposizione dalla Regione, sarà un centro direzionale collocato a breve distanza dall’area adibita al mercato dei cercatori di tartufo. Accedervi significherà avere informazione sulla manifestazione, esserne parte in prima persona attraverso i racconti curati per i canali social delle associazioni organizzatrici, Enoteca e Pro Loco in testa, e dai collaboratori. E al suo interno è prevista anche la degustazione guidata curata da Fisar. Via Cairoli e via San Paolo saranno però il centro pulsante della manifestazione con la presenza di oltre 20 produttori di vino con le loro etichette di punta.

Eccellenze all'aperto

Dolcetto di Ovada e tartufo bianco saranno i protagonisti principali. I produttori si sistemeranno nei punti più suggestivi del centro con le bottiglie dei loro vini di punta. Il tartufo sarà venduto accanto alla sede dell’Enoteca Regionale. I bicchieri per partecipare potranno essere acquistati in via San Paolo e via Cairoli, nei punti allestiti dalla Pro Loco di Ovada. Lungo il percorso diversi stand gastronomici con piatti a base di tartufo e ricette tipiche dell’Ovadese.

«Il nostro tartufo - commenta l’assessore al Commercio, Marco Lanza - è eccellente anche in un’annata in cui non ce n’è molto. Per la città la manifestazione di domenica è una grande occasione di rilancio». Il tessuto commerciale parteciperà con il quiz a premi organizzato dai negozi aderenti all’iniziativa: simpatiche domande sul vino, la cucina e l’Ovadese per ricevere in regalo buoni sconto da sfruttare presso l’Enoteca per l’acquisto dei vini locali. In via Torino, accanto al centro multimediale si collocheranno anche i produttori agricoli del territorio, un vero e proprio mercato tipico di frutti di stagione.