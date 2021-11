Una caccia al tesoro tra i negozi del centro per "Vino&Tartufi"

OVADA - Gli ultimi dettagli saranno perfezionati nelle prossime ore, ma il ricco programma di iniziative collaterali che animeranno l'edizione 2021 di "Vi.Ta. - Vino e Tartufi" è ormai stato definito. Fra queste è previsto anche il debutto della "Caccia al Tartufo" che, per l'intera giornata di domenica (21 novembre) coinvolgerà circa venticinque attività commerciali situate nel centro storico della città e nelle vie adiacenti il percorso della manifestazione stessa.

Ciascun partecipante identificherà l’esercizio commerciale che avrà aderito alla caccia attraverso un simbolo posto nella vetrina. Entrando gli verrà posta una domanda a tema evento ed in caso di risposta corretta il negoziante consegnerà un tagliando contenente una sorpresa.

Turismo e territorio, Ovada riparte con il tartufo Il 20 e 21 novembre torna in veste rinnovata la manifestazione con i cercatori e i produttori di vino

Sinergia con "Vivi Ovada"

«Abbiamo cercato un modo simpatico per coinvolgere le attività commerciali in questo evento molto importante per la nostra città – afferma Sara Olivieri, consigliere del Comune di Ovada -. La "Caccia al Tartufo" permetterà ai partecipanti di divertirsi e scoprire tante curiosità sul vino e sui tartufi” .

«Questa è una iniziativa molto bella volta ad unire il commercio ovadese come tutte le nostre iniziative vogliono essere soprattutto dopo il difficile periodo trascorso – afferma Carolina Malaspina, presidente dell’associazione "Vivi Ovada" -. Speriamo che il pubblico accolga questo “gioco” con entusiasmo partecipando numeroso. Con il nostro ente rispondiamo sempre in maniera molto attiva alle iniziative e ai progetti che nascono dal Comune e dalla Pro Loco Ovadese».