Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia - come sempre - estremamente interessante.

In serie D la partititissima è Novara-Casale, una sfida che conta tanto anche in termini di classifica e non solo per la rivalità tra due big del calcio piemontese. La formazione di Sesia, seconda a un punto dalla capolista Chieri, è attesa da un vero e proprio esame di maturità, sul terreno di una delle candidate più autorevoli al salto di categoria. Hsl Derthona, invece, va a Fossano contro i locali di Fabrizio Viassi: è la rivincita del match di coppa vinto mercoledì da Diallo e compagni.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Eccellenza: impegni casalinghi per Castellazzo, contro la regina Cuneo Olmo, e Acqui, opposto al Centallo. Sia Nobili che Merlo vanno alla ricerca del riscatto dopo le recenti battute d'arresto, ma entrambi devono fare i conti con qualche problema di formazione.

In Promozione spicca il derby tra Gaviese e Asca, ma anche Luese Cristo-Santostefanese è gara che può incidere molto in termini di graduatoria. Una menzione pure per Pro Villafranca-Ovadese, due delle protagoniste annunciate di inizio stagione che invece al momento sono in ritardo.

In Prima Categoria Felizzano al 'Penno' contro Canelli, mentre la Capriatese attende il Cassano in una sfida che ha il sapore di playoff. Aurora Canottieri e Solero, invece, scendono in campo alle 15.30. Per quanto riguarda la Seconda Categoria, il clou è Fortitudo Occimiano-Atletico Acqui, ma attenzione anche a Frugarolese-Predosa e al derby tortonese Castelnovese-Casalnoceto. Chiusura dedicata alla Terza, con tanti incroci pericolosi: da segnalare Lerma-Garbagna e Junior Asca-Fortuna Melior.