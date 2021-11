Mandirola lancia la Luese Cristo. Tutti i risultati di giornata

Gol, emozioni, risultati a sorpresa e conferme importanti. Quella appena terminata è stata una domenica ricchissima di spunti nei campionati dilettantistici, 90 minuti che proviamo a riassumere passando in rassegna le varie categorie.

In serie D, giornata tutta da dimenticare per Casale e Hsl Derthona: la formazione allenata da Marco Sesia perde 4-1 a Novara nonostante l'iniziale vantaggio e subisce uno stop pesante, in termini di punteggio e forse anche di ambizioni. Ai 'Leoni', invece, è fatale la rivincita con il Fossano, battuto in coppa soltanto mercoledì scorso: questa volta, a fare festa, sono i cuneesi di Fabrizio Viassi, che si impongono di misura.

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Casale sbatte contro il Novara Il derby del Quadrilatero è degli azzurri (4-1)

Adorni ferma Hsl Basta una rete al Fossano per superare il Derthona nella 'rivincita' della gara di coppa

In Eccellenza bene l'Acqui, cui basta un gol di Edoardo Campazzo per sbrigare la pratica Centallo e conquistare tre punti di cemento, utili a riproporsi nelle zone nobili della graduatoria. Il Castellazzo, invece, perde 2-1 contro la capolista Cuneo Olmo, un risultato bugiardo alla luce dei valori emersi in campo.

Castellazzo a testa alta. Acqui fa festa La capolista Cuneo vince di misura. Nei termali gara numero 500 per Andrea Camussi

Capitolo Promozione: la Luese Cristo, grazie a Mandirola, supera l'ostacolo Santostefanese e consolida il primato, ma esulta anche la Valenzana Mado, capace di andare a vincere 3-2 a Mirafiori. Sconfitta rocambolesca per l'Ovadese, che nonostante la doppietta di Aresca e la superiorità numerica si arrende sul terreno della Pro Villafranca, termina invece in parità il derby tra Gaviese e Asca. Mirone, nel finale, salva Usai. Si rialza la Novese, pari beffardo per l'Arquatese.

In Prima Categoria cadono a sorpresa sia il Felizzano che la Fulvius. Vince a tempo scaduto la Capriatese, capace di regolare 1-0 il Cassano, continua a risalire il San Giuliano Nuovo, che rifila tre reti al Costigliole e si ripropone con autorevolezza. In Seconda si concretizza il sorpasso al vertice, perchè la Frugarolese - con Dell'Aira e Giordano protagonisti - piega il Predosa, mentre l'Atletico Acqui cade a Occimiano, sponda Fortitudo.

In Terza Categoria, infine, affermazioni convincenti per Vignolese, Boys Calcio e Pizzerie Merella Beach. Il big match tra Garbagna e Lerma si conclude invece in parità.