Teatro Comunale: slitta ancora la gestione

OVADA - Passano le settimane, e i mesi, ma ancora non si conosce il nome di chi gestirà il teatro Comunale di Ovada per i prossimi tre anni. Gli occhi sono rivolti alla Provincia, a cui Palazzo Delfino ha delegato l’incarico di indire la gara tra i quattro soggetti che già avevano partecipato al bando con cui il Comune aveva raccolto le manifestazioni di interesse da parte di possibili gestori.

«Il bando della Provincia si è chiuso il 29 settembre, ora aspettiamo che la commissione di gara si riunisca per decretare il vincitore, in base al punteggio raccolto dalle varie proposte. Sono fiduciosa che avremo il gestore a dicembre, in tempo per il prossimo evento in programma a teatro, ossia il Concerto di Natale» spiega l’assessore alla Cultura, Roberta Pareto.

Certo è, però, che il traguardo continua a spostarsi in avanti: il progetto del Comune, che sul recupero e la messa a norma della sala da 313 posti, chiusa dal 2012, ha investito 400 mila euro (metà arrivati dalla Regione), era di far scattare la convenzione col gestore lo scorso 1° ottobre, giusto in tempo perché potesse occuparsi della riapertura con il primo appuntamento del Rebora Festival, fissato per il 10.

Incarico provvisorio

Ma i tempi si sono allungati e il Comune ha dovuto ricorrere, per gestire le tre serate della rassegna, all’aiuto della Alesbet, a cui fa capo lo Splendor di via Buffa, sborsando in tutto quasi 10 mila euro. E ora che il Festival è finito, ancora non è chiaro quando la Provincia arriverà a individuare il nome del vincitore della gara.

«La commissione della Provincia si riunirà a breve per individuare il vincitore della gara, probabilmente già la prossima settimana - assicura l’assessore Pareto -. Il rischio che la sala del Comunale, ora che l’abbiamo riaperta, resti di nuovo chiusa a lungo, non c’è. Per il concerto in programma a Natale, ci confronteremo già con il nuovo gestore».