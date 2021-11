Distilleria Gualco: porte riaperte per scoprire storia e prodotti

SILVANO D'ORBA - Dopo la pausa del 2020 torna anche la festa della Distilleria Gualco di Silvano d'Orba. Si parte prossimo, giovedì 11 novembre per una quattro giorni dedicata a uno dei prodotti più tipici che l’Ovadese può offrire: la grappa realizzata con il metodo discontinuo piemontese a bagnomaria.

«Visto che la situazione generale sembra migliorata - spiegano i titolari dell'azienda -, abbiamo deciso di aprire le porte dei locali di produzione ai clienti , agli amici e a tutti i visitatori interessati a scoprire il mondo della grappa, dei distillati e dei vermouth di casa Gualco».

L'iniziativa proseguirà fino a lunedì 15 novembre alle ore 18.00. Sarà necessaria la prenotazione per accedere a gruppi limitati a non più di 15 elementi per poter effettuare la visita agli impianti di distillazione: un percorso sensoriale attraverso le varie fasi della lavorazione. La degustazione finale sarà accompagnata da prodotti del territorio.

Storia e tradizione

La distilleria quest’anno è stata premiata con una medaglia d’oro ed una d’argento al Concorso Nazionale Grappe Premio Alambicco d’Oro ed ha ricevuto due importanti medaglie anche all’International Wine and Spirits Competition di Londra.

La ditta nel 2020 ha compiuto 150 anni di storia ed aveva preparato un grande evento per celebrare questo anniversario così importante ma la crisi pandemica glielo ha impedito. Lo staff però è molto contento di celebrare 151 anni di storia. Per informazioni e prenotazioni: 0143 841113.