Alluvione 1994, oggi il ricordo

ALESSANDRIA - Oggi, sabato 6 novembre, sono 27 anni dalla tragica alluvione del 1994. Alle 10.30 in Duomo sarà celebrata una messa officiata dal vescovo, monsignor Guido Gallese, mentre alle 11.45 sarà deposta una prima corona d’alloro al Monumento alle Vittime dell’Alluvione al Parco Carrà e alle 12.15 una seconda alla lapide alla chiesa di San Michele.

Non solo: per ricordare il lavoro di centinaia di persone che si adoperarono per affrontare l’emergenza, dando vita così al nucleo di Protezione Civile di Alessandria, a partire dalle 10 sarà allestito in piazzetta della Lega un simbolico stand, con proiezione di immagini di repertorio e incontri con la popolazione per condividere il ricordo indelebile che ancora oggi lega i cittadini agli operatori.