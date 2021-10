L'Ovadese sfiora la vittoria sul campo della Luese

OVADA - L'Ovadese strappa un punto sul campo della Luese Cristo. Gara di difficile lettura quella andata in scena al Centrogrigio tra due squadre che hanno faticato più del dovuto a trovare misura e trame di gioco convincenti. Sul fronte ovadese mister Raimondi lancia subito nella mischia il neo arrivato Rignanese. Accanto a lui Colombo e El Amraoui. Più arrettrato a centrocampo Sassari. Il resto è in linea con quanto già visto.

Poche emozioni nel primo tempo. Gaione Al 33' respinge una conclusione insidiosa di Mocerino, inseritosi sulla sinistra sul suggerimento di Neirotti. La chiusura di primo tempo è la fase più delicata: Gaione salva la porta con un autentico miracolo sulla conclusione di Sciacca, Rignanese respinge sulla linea la palla destinata alla rete.

In avvio di ripresa il vantaggio ovadese. Bella discesa a destra di Sassari e sventagliata sul fronte opposto: puntuale l'inserimento di Costa che batte Bodrito. L'Ovadese controlla le folate, non troppo convinte della squadra di casa. Anzi, arriva la possibilità di chiudere la gara. Sassari calcia una punizione, Bodrito respinge con qualche apprensione. Al 25' il pareggio: Neirotti sfugge a Costa e mette al centro; Mandirola lascia spazio a Myrta decentrato sul secondo palo, la conclusione finisce sotto la traversa. Per l'Ovadese il terzo pareggio consecutivo subendo una rimonta.