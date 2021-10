Via Gramsci: approvato il progetto per il ripristino del marciapiede

OVADA - Di fatto si tratterà dell’ultimo atto di un percorso iniziato tre anni fa. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto per il ripristino definitivo del marciapiede sulla circonvallazione di via Gramsci.

Con i lavori da poco partiti sull’alveo dello Stura sottostante, si completa il recupero del muraglione che tanti problemi ha creato soprattutto nel 2019 con la circolazione limitata ad una sola corsia di marcia per il degrado strutturale del muraglione di sostegno.

Contributo ministeriale

L’accelerata definitiva era arrivata qualche settimana fa con l’ufficialità del contributo da 600 mila euro concesso dal Ministero dell’Interno. «In questi anni - aveva commentato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - siamo riusciti a portare a casa diversi finanziamenti per altrettanti cantieri. È il segno che abbiamo lavorato bene e che abbiamo capito come muoverci».

L’incarico per la progettazione è stato affidato all’architetto Alessandro Biorci, coadiuvato dall’ingegnere Claudio Casalegno di Chieri. Il recupero del marciapiede arriva dopo che del compito di consolidare la struttura di era occupato l’ingegnere ovadese Monica Boccaccio.

Importo complessivo

Il collaudo definitivo è arrivato nella primavera del 2020. Da quel momento la strada è percorribile nei due sensi, i sensori hanno monitorato costantemente le sollecitazioni sulla struttura di sostegno.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 695 mila euro, probabile però che la cifra definitiva scenda in fase di gara d’appalto. Ai progettisti, individuati per mezzo di trattativa diretta andrà un compenso quantificato in 31 mila euro.