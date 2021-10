Covid - 19: salgono ancora i casi in città

OVADA - Ancora in salita i casi di positività al Covid - 19 nella nostra città. Al controllo delle 8.00 di questa mattina, giovedì 28 ottobre, risultano 43 i soggetti. L'incremento, seppur minimo, fa seguito a due giorni senza variazioni sostanziali nel computo. Nel frattempo sembra rasserenarsi, almeno in parte, la situazione legata alle scuole. Nella giornata di oggi, compatibilmente con le esigenze, dovrebbe fare ritorno in aula una delle cinque classi fermate nei giorni scorsi.

Servizio più ampio su "L'Ovadese" del 28 ottobre