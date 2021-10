Ovadese, oltre la delusione una classifica pesante

OVADA - Una cocente delusione. La domenica della prima vittoria al Geirino per Stefano Raimondi si è trasformata in pochi secondi nell'ennesima conferma di uno scenario da correggere per non dover vivere un'altra stagione di sofferenze. I pochi secondi sono quelli che vanno dall'errore di Xassan poco oltre la metà campo fino all'uscita poco puntuale di Gaione che ha aperto la porta al pareggio del San Giacomo Chieri. E dire che per la prima volta la squadra, complice il livello più basso degli avversari, aveva dato segnali di rinnovata vitalità.

Situazione pesante

L'Ovadese rimane di poco oltre la zona ad alto rischio della classifica. Il bilancio è tutto nei sette punti in altrettante giornate e nel tentativo di correzione in corsa dell'organico già avviato. Poco rimane del pomeriggio del Geirino se non la rete del giovane Merialdo, lanciato tra i titolari nelle ultime due gare, complici le difficoltà ad acclimatarsi di Nelli poi ceduto. Il ragazzo, così come Barletto, ha giocato per quella che è la sua età: energia, entusiasmo, qualche guizzo promettente ma anche errori nei movimenti chiesti dall'allenatore. Poco incisivo anche Sassari, finalmente schierato sulla fascia destra. La fisicità si vede, la tecnica pure. Pochi però gli sprazzi davvero significativi. Il più pericoloso è così stato Colombo, il più avanzato tra i centrocampisti, l'uomo che avrebbe potuto dare la certezza del risultato.

Parole eloquenti

"Non possiamo non fare tre punti in queste occasioni". Non si è nascosto al termine l'allenatore. "Abbiamo fatto due errori - ha proseguito Raimondi - Nel primo (il rigore ndr) ci ha messo una pezza Gaione. Il secondo è stato decisivo. Ma era nell'aria. Stavamo perdendo le distanze, non riusciamo mai a essere incisivi per tutta la partita". I cambi, se possibile, hanno peggiorato la situazione. Aresca non ha inciso, Xassan, inserito al posto di Gallo che aveva speso tutte le energie ha perso la palla che si è tramutata nel gol. "Abbiamo avuto - conclude Raimondi con un monito- l'occasione per segnare uno o due gol nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, avremmo dato alla gara ben altro indirizzo. I nuovi? Giocheremo con dei ragazzi in avanti... Tutto dipende da che campionato si vuole fare".