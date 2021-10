Inaugurato il nuovo ufficio ​Iat: «Lavoriamo insieme per promuovere il territorio»

OVADA - Un locale completamente rinnovato - sia negli interni sia nella cartellonistica esterna -, posto nel cuore di un centro zona che punta a rappresentare l'intero territorio. «Sembra un discorso retorico - ha spiegato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero -, ma la verità è che da soli non si va da nessuna parte. È per questo che, insieme agli altri colleghi, stiamo lavorando per valorizzare e per promuovere il Gran Monferrato».

Da ieri pomeriggio il Monferrato Ovadese ha, sempre nella "storica" sede di via Cairoli numero 107 (con Mara Ferrari e Sara Ravera all'accoglienza), un "nuovo" ufficio Iat. Il taglio del nastro è avvenuto poco dopo le ore 17.30 alla presenza - tra gli altri - dei sindaci del territorio, dell'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, e dell'onorevole Riccardo Molinari. «Negli ultimi tempi - ha affermato Poggio, a margine del taglio del nastro - abbiamo riscoperto il turismo lento, fra borghi ed escursioni a piedi o in bicicletta. Ritengo che il Piemonte abbia tutte le carta in regola e presto, su questo fronte, sarà pubblicato un bando (mentre un secondo sarà rivolto alle strutture ricettive) promosso in sinergia con il Ministero».

«Siamo qua, tra amici, per provare a raggiungere degli obiettivi chiari - ha concluso Roberto Cava, presidente di Alexala -. Bisogna creare le condizioni generali per essere protagonisti in un mercato competitivo come quello del turismo. Bisogna essere accoglienti e garantire un'adeguata formazione (dei professionisti). Qui vicino c'è chi è più avanti rispetto a noi, ma questo non vuol dire che non potremo mai raggiungerli o superarli».