Sviluppo e sostenibilità, il Premio Bovone guarda all’attualità

OVADA - Corre contestualmente sulla carta e sul web l’edizione 2022 di un “Premio Bovone” che, anche il prossimo anno, verrà promosso e organizzato dal Rotary Club Ovada del Centenario in collaborazione con il Rotaract Club Ovada del Centenario.

Come da tradizione, l’appello è rivolto agli studenti iscritti alle ultime tre classi degli istituti (superiori ovadesi) Barletti e Santa Caterina – Madri Pie che, nei prossimi mesi, dovranno rimboccarsi le maniche per presentare un elaborato al passo con i tempi, degno di un rappresentante delle nuove generazioni. Un suggerimento, in tal senso, arriva direttamente dal bando di concorso, che strizza l’occhio all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il programma d’azione

«Ciascun partecipante – chiariscono Alberto Bodrato (nella foto sotto) e Giovanni Mongiardini, presidenti rispettivamente del Rotary Club Ovada del Centenario e del Rotaract ovadese – dovrà approfondire una delle diciassette voci di questo programma d’azione sottoscritto dai 193 paesi ONU, che ambisce a raggiungere 169 obiettivi comuni riguardanti temi centrali per lo sviluppo, come la lotta alla povertà e la salvaguardia ambientale».

«Il programma è attivo dal 2016 e tutti i Paesi firmatari si stanno impegnando a raggiungere gli obiettivi preposti entro il 2030. Tuttavia, questo importante documento non mira a guidare solo i governi, ma vuole sollecitare anche i singoli individui a diventare portavoce dello sviluppo sostenibile e a impegnarsi nei confronti delle persone, del pianeta e di una prosperità comune».

Temi, post e “storie”

Oltre alla (classica) possibilità di presentare un elaborato scritto (eventualmente corredato da immagini, audio o video di vario genere), i candidati potranno anche optare per un progetto digitale legato a doppio filo al mondo dei social network. Dalla condivisione di immagini, storie e video (inerenti al tema del bando) su Facebook, Instagram o Youtube alla creazione di una pagina ufficiale per sostenere l’iniziativa, fino alla produzione di un corto amatoriale o di uno scatto fotografico originale.

Insomma dovranno essere gli studenti ovadesi a decidere se farsi sentire con la propria voce o con le immagini. In fondo, peraltro, anche il futuro passerà dalle loro scelte.