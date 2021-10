Ovadese, Merialdo non basta. Il San Giacomo pareggia nel finale

OVADA - Due punti buttati, una beffa che può avere ripercussioni pesanti sulla classifica. L'Ovadese pareggia in casa con il San Giacomo Chieri. Finisce 1-1 una gara dominata per larghi tratti dalla formazione di casa che per la prima volta ha mostrato al Geirino gioco e pericolosità offensiva.

Nel primo tempo l'Ovadese è pericolosa con Colombo, un colpo di testa dall'area piccola terminato sul fondo, e con una gran punizione dai venti metri di Sassari alta di poco. La squadra ospite risponde con Capone che impegna severamente Gaione.

La ripresa si apre con due grandi occasioni sui piedi di Barletto e Colombo. L'imprecisione degli ovadesi impedisce il vantaggio. A segnare la rete dell'1-0 è il giovanissimo Merialdo, il suo colpo di testa su servizio di Barletto supera Gilardi.

Il primo brivido per la panchina ovadese arriva al 22'. Fallo in area di Favorito, massima punizione. Gaione è bravo a distendersi alla sua destra e ribattere la conclusione non troppo angolata di Veglia. La gara sembra chiudersi a 5' dalla fine con l'espulsione del portiere Gilardi al termine di un battibecco in mischia e qualche parola di troppo verso il direttore di gara. Allo scadere, il neo arrivato Xassan perde una palla sulla tre quarti. Lanza fugge e crossa verso l'area. Capone è bravo a inserirsi e anticipare di testa Gaione in uscita. Inutile il tentativo di salvataggio di Silvestri.