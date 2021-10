Al via la gara d'appalto per la messa in sicurezza della provinciale 199

ROCCA GRIMALDA - La riapertura ufficiale della tratta (dopo sedici mesi di chiusura) risale all'inizio dello scorso marzo. Da allora, escludendo qualche giornata di pioggia e di maltempo (con la conseguente segnalazione di allerta) il passaggio è sempre rimasto aperto.

Ora, a distanza di due anni dalla violenta ondata di maltempo che mise in ginocchio diversi centri dell'Ovadese, si punta alla messa in sicurezza della strada provinciale 199 "delle Fontane", all'ingresso del centro abitato di Rocca Grimalda. La gara d’appalto è stata pubblicata qualche giorno fa, con una base d'asta fissata in 565 mila euro.

Tutti i dettagli del progetto

Il progetto già approvato prevede opere di difesa passiva dai possibili distacchi sulle pareti che corrono lungo la strada, regimazione delle acque, riprofilatura e consolidamento delle pareti stesse. Secondo quanto affermato dalla stessa amministrazione di Rocca, i lavori dovrebbero andare avanti per almeno sei mesi.