Coppa d'Autunno: motori accesi, tra sport e promozione del territorio

OVADA - Tutto il fascino delle auto d’epoca nel centro di Ovada sabato 9 e domenica 10 ottobre. Torna la “Coppa d’Autunno”, la manifestazione organizzata da Veteran Club “Bordino” di Alessandria (che si occupa anche della gestione e della promozione dell'omonimo "Grand Prix" riservato alle veterane) in collaborazione con il Comune e l’Enoteca Regionale. Per due giorni le strade cittadine ospiteranno le prove di regolarità.

Particolarmente suggestiva la fase prevista per la serata di domani, dalle 21.00. «Le auto - chiariscono gli organizzatori Nico Bonaria e Marco Varosio - devono percorrere alcuni tratti in continuità cercando di avvicinarsi il più possibile al tempo stabilito. Avremo una cinquantina di partecipanti, veicoli costruiti prima del 2001».

Luci accese per il circuito cittadino

L'appuntamento è per domani, sabato 9 ottobre, a partire dalle ore 15.00, con il ritrovo e l'apertura delle iscrizioni (presso l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato). A seguire, intorno alle 16.30, scatteranno le prove di regolarità, con la partenza del primo tra i concorrenti iscritti al "Memorial Guido Varosio". In totale sono in programma sei prove, con i passaggi previsti anche in alcuni comuni dell'Ovadese.

Dopo la cena organizzata presso i locali sotterranei di Palazzo Delfino, si terranno le ultime nove prove cronometrate della giornata, con cinque manches previste lungo le vie del centro. Sarà una fase affascinante della manifestazione, con le vetture storiche iscritte all'evento che affronteranno alcuni tratti della città con le luci accese e con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile al tempo assegnato. A seguire si terranno le premiazioni della prima giornata.

Domenica mattina, dalle 11.00, il circuito panoramico di 70 chilometri. L’intento è quello di rilanciare l’appuntamento, cancellato lo scorso anno dopo le prime due edizioni, farne uno strumento alternativo di promozione del territorio.