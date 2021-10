Piogge incessanti e allagamenti: aperto il Com

OVADA - Piove incessantemente da ore su tutto l'Ovadese. Secondo gli indicatori sono caduti 112 millimetri dalla mezzanotte da La Protezione Civile di Alessandria ha disposto l'apertura del Centro Operativo Misto per il monitoraggio delle eventuali criticità. Al momento non vengono segnalate particolari emergenza. Chiusa la strada statale 456 del Turchino in località Gnocchetto. "I fiumi, pur ingrossati per ora non raggiungono i livelli di massima allerta - ha fatto il punto qualche minuto fa il sindaco, Paolo Lantero - La strada del Termo risulta transitabile ma con alcuni punti critici. L’autostrada A26 è transitabile". Allagamenti in alcuni punti della città e sulla Provinciale 185 Ovada - Alessandria sotto Rocca. Le autorità segnalano la necessità di non avvicinarsi troppo a corsi d'acqua.