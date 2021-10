Borgo allagato, Stura sul livello di Brizzolesi

OVADA - Un fiume d'acqua tra il ponte sull'Orba, l'ingresso sulla Provinciale Ovada - Alessandria e il Borgo. L'area di Brizzolesi, oltre lo Stura e prima di via Novi completamente allagata.

In estrema sintesi è il quadro della città poco dopo le 17.00. Allagata anche l'area dello Story Park dov'è situato il centro vaccinale. Problemi anche in corso Italia e in via Molare. PEZZO IN AGGIORNAMENTO

GUARDA ANCHE LA FOTOGALLERY "ORBA E STURA SOPRA I LIVELLI DI GUARDIA"

Peggioramento delle condizioni metereologiche tra Liguria e Basso Piemonte atteso nella serata di oggi. Non transitano i treni sull'Acqui - Genova, attualmente circolazione bloccata in considerazione dell'allagamento formatosi nel tratto del territorio di Rossiglione. Sul comune della Valle Stura sono piovuti 773 millimetri d'acqua dalla mezzanotte. Risulta nuovamente chiusa la A26.

Allerta prolungata: precipitazioni da record nelle ultime sei ore Per le prossime 36 ore, monitoraggio continuo in città e nell'Ovadese. Aperto il Com

Nel frattempo dalla Regione Liguria confermano che sono in corso le operazioni la riapertura dell’autostrada A26 Voltri-Gravellona tra Masone e Ovada dove verrà istituito uno scambio di carreggiata. L’autostrada in questo momento è ancora chiusa in direzione nord.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MALTEMPO