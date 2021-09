Ovada saluta Angelo Crocco, il postino ciclista

OVADA - Si è spento all’età di 86 anni Angelo Crocco, figura molto nota in Ovada per il suo lavoro di postino. In gioventù fu un buon ciclista e insieme ad Ernesto Minetto (che passò anche al professionismo) e Umberto Ginocchio diede vita al terzetto di atleti che rappresentava al meglio Costa d’Ovada.

La passione per le due ruote fece si che negli anni Cinquanta la frazione ovadese divenne sede di un importante Gran Premio riservato alla categoria Dilettanti, gara che, però, non fu mai vinta da nessuno dei tre ciclisti locali. Angelo Crocco corse dal 1949 al 1957 nelle categorie Allievi e Dilettanti Seconda e Prima Serie. Nel 1953 vinse la Coppa Gelati a Savona, inoltre tagliò per primo il traguardo nel Trofeo Azzari a Sestri Ponente, nel G.P. San Pellegrino a Chiavari e nel Trofeo di Neive.

Protagonista anche in Liguria

A riguardo della vittoria sestrese un simpatico aneddoto riporta come prima dell’inizio della gara un forte ciclista spezzino gli chiese chi fosse l’accreditato Crocco per poi poterne prendere la ruota in gara. Angelo, prontissimo, indicò un compagno di squadra Repetto riuscendo in tal modo a celare la propria identità. La gara si risolse in volata, con il corridore ligure che si attardava sulla ruota di Repetto, mentre Crocco, sul lato opposto, andava a vincere a mani alzate.

Vestì le maglie della S.C. Busallese, della Ciclistica Sampierdarenese, del Pedale Acquese e del C.V.A. Melchionni. Buon passista e discreto velocista, ma la sua caratteristica migliore era quella di ottimo c.