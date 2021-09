È un milanese l’uomo morto nell’incidente in autostrada

NOVI LIGURE - È un milanese di 72 anni l’uomo che questa mattina ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi nella corsia sud della bretella autostradale che collega la A7 con la A26 dei trafori.

Viaggiava alla guida di un’autovettura ‘Peugeot 307’ che all’alba è entrata in collisione con due automezzi pesanti. La ricostruzione della dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, è tuttora al vaglio degli agenti della Polstrada di Ovada che hanno lavorato per tutta la giornata odierna ad effettuare i rilievi utili a stabilire cause e modi in cui si è verificato il sinistro.

Secondo una sommaria descrizione che si è diffusa tra i veicoli in coda nel territorio di Novi Ligure, in prossimità dell’area di servizio ‘Marengo sud’, l’auto è entrata in collisione con un veicolo pesante e poi è andata a urtare un altro tir.

Il settantaduenne conducente della ‘Peugeot 307’ è morto sul colpo, illesi gli autisti dei due tir coinvolti nell’incidente.