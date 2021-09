Vedrai, alla Loggia una giornata di incontri e confronti

OVADA - E’ in programma alla Loggia di San Sebastiano, sabato 25 settembre tra le 9.00 e le 13.00 e le 14.00 e le 18.00, il seminario organizzato da Vedrai, l’associazione che sostiene nell’apprendimento ragazzi disabili o affetti da sindromi particolarmente gravi affidandosi in particolare a informatica e nuove tecnologie. “Puntatori oculari e nuovi ausili per interagire con il computer”, il tema dell’approfondimento rivolto in particolare a insegnanti e volontari, operatori socio sanitari e tutte le persone interessate. Il docente sarà Lorenzo De Filippis, esperto di Easylabas da Torino. L’incontro è pubblico ma la partecipazione è condizionata alla prenotazione attraverso il numero 0143.82.25.00 oppure scrivendo a vedrai@vedrai.it.

Le prenotazioni saranno raccolte fino alle 17.00 di domani, venerdì 24 settembre. Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di partecipazione.