Smog, stop ai diesel Euro 3 e 4: come cambia la circolazione in città

OVADA - Lo stop era già stato annunciato all'inizio dell'anno, con i primi provvedimenti firmati dal governatore regionale, Alberto Cirio, che precedettero di qualche giorno la comparsa dei semafori di "allerta ambientale" (relativi alla qualità dell'aria) sulle home page dei siti istituzionali del vari centri zona. Ora, dallo scorso 15 settembre, risulta ancora più stringente il giro di vite che la Regione Piemonte ha deciso di attuare per limitare l'inquinamento atmosferico.

E così, per i veicoli diesel Euro 3 e 4 è scattato il divieto di circolazione (che resterà in vigore fino al prossimo 15 aprile, ndr), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30. Si tratta di un provvedimento che riguarda tutti i comuni piemontesi con più di 10mila abitanti. Non fa eccezione Ovada, dove si è pronti a far rispettare la norma con, allo studio, un piano per tutelare gli snodi. L'articolo completo è disponibile su "lovadese" in uscita stamattina, giovedì 23 settembre, nelle edicole.