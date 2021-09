La doppietta di Nelli lancia la "nuova" Ovadese

OVADA - Ha stretto i denti l'Ovadese che al “Bianchi” di Casale ha ottenuto la prima vittoria stagionale. Contro la Pastorfrigor Stay sono arrivati tre punti molto importanti, dopo la sconfitta all'esordio contro la Santostefanese, in un momento in cui c'è ancora da lavorare per acquisire un'identità definitiva.

Cantiere aperto

Non potrebbe essere che così con una squadra che al calcio d'inizio si presentava molto diversa rispetto a quella della prima gara. Mister Raimondi ha scelto un reparto arretrato composto da Mazzon a destra, Costa a sinistra, centrali Musso e Silvestri. Il reparto rivoluzionato è stato il centrocampo: assieme alla certezza Anania, il neo arrivato Colombo (in campo per un'ora) e l'altro ingaggio estivo Pellegrino. Davanti Sassari sulla sinistra, Mazzotta sulla destra, Nelli al centro.

E proprio l'attaccante ex Genova Calcio è stato la sorpresa più felice della giornata. Al giocatore si chiede di reggere sulle spalle il peso dell'attacco. Un ruolo non esattamente tagliato sul nuovo arrivo. Nonostante questo sono arrivati due gol accompagnata da alcune buone risposte.

Sofferenza generale

La squadra ha sofferto nella fase centrale del primo tempo e per larghi tratti nella ripresa. Da registrare ancora la fase di contenimento del gioco avversario, specie in considerazione del gran numero di giocatori offensivi che saranno schierati. In tutto questo la vera sicurezza arriva dal portiere. Gaione è sempre pronto nel momento in cui viene chiamato in causa. Una bella base di partenza. Domenica un collaudo significativo contro la Valenzana Mado.