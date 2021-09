Lions club, parco giochi inclusivo e area per agility dog tra i nuovi progetti

OVADA - Un parco giochi inclusivo. L'idea è stata lanciata l'altra sera dal Lions Club Ovada nel corso del suo secondo meeting annuale. C'è già un'area individuata, i giardini del Pertini di via Cairoli. Il progetto dovrà prendere forma con il Comune di Ovada e il Consorzio Servizi Sociali. Di certo il service è il principale tra quelli da sviluppare nel corso del ciclo 2021 – 2022.

Grande opportunità

“Una realtà di questo tipo sarebbe la prima in provincia”, commentano il presidente Renzo Poggio e la vice Ivana Nervi. “Non parliamo – proseguono – di giochi adatti a bambini con problemi di disabilità ma di un'area in cui si possa giocare assieme, superando le barriere”. Alla presentazione del service erano presenti il sindaco di Ovada, Paolo Lantero e la rappresentante del Consorzio Tecla Bressan che sul tema ha già lavorato. Si partirà dall'abbattimento delle barriere e dall'eliminazione dei punti che possono risultare ostici per chi ha disabilità motorie. “Nel corso dei prossimi mesi – chiudono Poggio e Nervi – spiegheremo come sarà finanziata l'iniziativa. Di sicuro ci sarà una cena, ma aggiungeremo altre iniziative”.

Elenco lungo

Il Lions Club conta di realizzare anche un'area dedicata allo sgambamento dei cani in centro. Accanto a queste iniziative maggiori altri progetti e incontri su tematiche diverse come abusi tra i giovani, prevenzione sanitaria. Nel maggio 2022 tornerà poi il meeting disabili, uno dei fiori all'occhiello dell'associazione. “Sarà – spiega Alessandro Bruno, tra gli storico organizzatori – un'edizione diversa più incentrata sulla disabilità motoria. Le gare abbracceranno diverse specialità e sfrutteranno a pieno le potenzialità del Geirino”.