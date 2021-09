Lo spazio per le iscrizioni, aperto all'inizio del mese, si chiuderà a fine settembre. Nel frattempo domani è in programma l'Open Day alla Scuola di Musica “A. Rebora” di Ovada. Un'occasione per visitare le aule, prendere contatto con i programmi didattici dell'ente culturale per il ciclo 2021 – 2022. ’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 18 ottobre. A disposizione dei visitatori il direttore artistico Andrea Oddone e i docenti dei dipartimenti di classica e moderna. La scuola offre anche corsi propedeutici per i più piccoli. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Civica Scuola di Musica (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00) al numero 0143.81773 e all’indirizzo mail scuola.rebora@gmail.com.

Pezzo più ampio su “Il Piccolo” di venerdì 17 settembre.